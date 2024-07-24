المملكة المتحدة تدين بشدة القصف الإسرائيلي للمناطق الآمنة في غزة

أدانت المملكة المتحدة بشدة القصف الإسرائيلي بالقرب من المدارس والمناطق التي صنفها الجيش الإسرائيلي في غزة على أنها «آمنة».

وقالت القنصلية البريطانية في القدس، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، إن «التقارير التي تشير الى قتل مدنيين في هجوم خانيونس وفي أنحاء القطاع كافة مروعة».

وأشارت إلى دعوة وزير الخارجية ديفيد لامي، الواضحة بشأن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39090 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الجرن شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل في منطقة الجرن في جباليا، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

واستهدف طيران الاحتلال المروحي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وسط تحليق مكثف في سماء المنطقة.

وفي وسط القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج، كما أطلقت آلياته النار على شمال المخيم، ومنطقة وادي غزة وشمال شرق مخيم النصيرات، فيما أطلق الاحتلال طائرات مسيرة «كواد كابتر» في مناطق متفرقة من مخيم النصيرات وسط إصدارها لأصوات صراخ وبكاء.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة الشمالية من المدينة.