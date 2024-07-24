الصحة الفلسطينية: 589 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، استشهاد 589 شخصًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 142 طفلاً، وذلك في منشور مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة شبان، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، ومخيم قلنديا شمال القدس، ومدينة طولكرم.

ففي طوباس، استشهد أحد أفراد الضابطة الجمركية وأصيب آخر بجروح، برصاص جيش الاحتلال في مدينة طوباس، وذلك بحسب وكالة «وفا».

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت الشهيد عبد الناصر سرحان (23 عاما) من مخيم بلاطة، وهو أحد أفراد الضابطة الجمركية، وإصابة أخرى بالصدر وصفت جروحه بالمتوسطة إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو التقط من إحدى الكاميرات، بأن مركبة كانت تقل الوحدات الخاصة الإسرائيلية توقفت بجانب مقر جهاز الضابطة الجمركية، وفور نزول عناصر الوحدات الخاصة من المركبة أطلقوا النار بشكل مباشر على الشهيد سرحان، الذي كان يتجول أمام مبنى الضابطة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب منه لعدة ساعات، ونقلته فيما بعد إلى المستشفى التركي الحكومي في المدينة.

وفي مخيم قلنديا، استشهد الشاب أحمد نضال أصلان (20 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال.

كما أصيب 8 مواطنين آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا، 6 منهم بالرصاص الحي و2 جراء الاعتداء بالضرب، ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

أما في مدينة طولكرم، استشهد، شاب من مخيم طولكرم، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها يوم أمس الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الإسراء التخصصي، باستشهاد الشاب يزن محمود عبدو متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر برصاص الاحتلال.

وكان الشهيد عبدو أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، والذي أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة وابنتها، بقصف مسيرة للاحتلال لموقع في حارة الحمام بالمخيم، ليرتفع عدد شهداء في مخيم طولكرم إلى 6.

كما استشهد الليلة الماضية طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال قبل أسبوعين، خلال تواجده عند أقاربه في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وباستشهاد الشبان الثلاثة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 11 شهيدا.