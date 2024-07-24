 إستونيا تعتزم تخصيص 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع لردع روسيا - بوابة الشروق
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إستونيا تعتزم تخصيص 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع لردع روسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 9:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 9:20 م

تعتزم إستونيا زيادة انفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المستويات في حلف شمال الأطلسي، على مدى العامين المقبلين لشراء ذخيرة وتعزيز الأمن القومي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن إستونيا أعلنت عن هدفها الجديد عقب اجتماع وزير الدفاع هانو بيفكور مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن أمس الثلاثاء.

وقال بيفكور في منشور على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي: "يجب على جميع الحلفاء زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى ما بين 5ر2% و 3% من الناتج المحلي الإجمالي."

ويأتي هذا الزخم وسط مشاعر قلق متزايدة في بعض دول حلف شمال الأطلسي بشأن عودة محتملة لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في تشرين الثاني / نوفمبر.


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