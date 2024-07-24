قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل تنفيذ حملات الاعتقال بحقّ المواطنين في الضّفة الغربية، في إطار العدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن «قوات الاحتلال شنت يوم أمس واليوم، حملة اعتقالات جديدة، طالت 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس».

وذكرت أن المعتقلين من بينهم جريحان، وطالبتان، وصحفي بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين، قائلة إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس.

فيما يواصل الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين كدروع بشرية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنى التحتية.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بلغت أكثر من 9785، حالة اعتقال في الضّفة، والتي شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد نادي الأسير التنويه أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.