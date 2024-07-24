المشدد 15 عاما لعامل ونجليه لقتلهم شابا بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 15 عاما لعامل ونجليه المتهمين بقتل شاب لخلافات بينهم في شبين القناطر.

جاء ذلك برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23554 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3621 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أنهم في يوم 13-10-2023، قام كل من "أ.ش.ا"، 52 سنة، عامل إنتاج، و"ش.أ.ش"، 24 سنة، عامل، و"ي.أ.ش"، 19 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين أبو بكر الصديق بشبرا الخيمة أول، قتلوا المجني عليه "عاصم عماد أحمد عبيد"، عمداً بغير سبق وإصرار أو ترصد؛ وذلك إثر مشادة بينهم والمجني عليه، حيث استل المتهمين الأول والثاني سلاحين أبيضين "سكينين"، وسددا له بهذين السلاحين طعنات عدة بسائر جسده -بنية إزهاق روحه- فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة شاداً من أذرهما وبحوزته أداة اعتداء "عصا".

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "سكينين"، وأداة اعتداء "عصا" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.