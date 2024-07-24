شولتس يتوقع إمكانية فوز هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه يتوقع أن تتمكن كامالا هاريس المرشحة المحتملة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، من الفوز في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي، قال شولتس، في برلين اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه من الممكن جدًا أن تفوز كامالا هاريس في الانتخابات.. لكن القرار يعود للناخبين الأمريكيين".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة ستكون بالتأكيد مثيرة الآن مع تشكيل جديد بعض الشيء وتكوين جديد.

وفي الوقت نفسه، أعرب شولتس، عن اعتقاده بأن من المحتمل أن يكون من الصعب على الجميع في ألمانيا التنبؤ بنتيجة الانتخابات.

وقال إنه وكما كان الحال في العقود الماضية، حيث سعت الحكومة الفيدرالية إلى تعاون جيد عبر الأطلسي: "سيكون الأمر كذلك في العقود القادمة وسيكون هناك تعاون جيد. أنا مقتنع بذلك تمامًا".

وأكد أن ألمانيا هي الدولة الرائدة عندما يتعلق الأمر بالأمن والدفاع في أوروبا، مشيرا إلى أن بلاده تلتزم بشكل منتظم ومستمر بتخصيص اثنين في المئة من الناتج الاقتصادي للدفاع وفقًا لمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشار شولتس، إلى أن ميزانية الجيش الألماني زادت، وذلك في ظل الانتقادات التي واجهها من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي كان يرغب في المزيد من الأموال لعام 2025.

وقال شولتس، إن مخصصات الدفاع في عام 2017، قبل أن يشغل منصب وزير المالية، كانت وصلت إلى 37 مليار يورو، لافتا إلى أن هذه المخصصات المستمدة من الميزانية الفيدرالية وصندوق الدفاع الخاص، وصلت اليوم إلى 76 مليار يورو، أي الضعف، مما يعد إنجازًا ملحوظًا في فترة زمنية قصيرة".