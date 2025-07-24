 محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة وتعتبره غير دستوري - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 9:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة وتعتبره غير دستوري

د ب أ
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 8:26 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 8:26 ص

قضت محكمة استئناف بعدم دستورية أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء حق الجنسية بالولادة ، وأيدت قرارا سابقا بوقف تنفيذه.


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