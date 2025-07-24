محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة وتعتبره غير دستوري

إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ في المنيا

إخماد حريق بمحطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية

إصابة عاملين إثر سقوط مظلة حديدية بموقع موقف نجع حمادي الجديد في قنا

لشكه في سلوكها.. حبس شخص 4 أيام بتهمة إجبار ابنته على إلقاء نفسها في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية