محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة وتعتبره غير دستوري

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قضت محكمة استئناف بعدم دستورية أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء حق الجنسية بالولادة ، وأيدت قرارا سابقا بوقف تنفيذه.