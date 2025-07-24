شركة طيران إسبانية تنفى طرد ركاب من طائرة لأنهم من اليهود

تم طرد عدد من الركاب الفرنسيين من رحلة جوية كانت في طريقها إلى باريس قادمة من مدينة فالنسيا الإسبانية بسبب ما وصفته الشرطة الإسبانية وشركة الطيران اليوم الخميس بالسلوك غير المنضبط.

ونفت شركة فولينج الإسبانية للطيران التقارير التي أفادت بأن الواقعة التي حدثت أمس الأربعاء، وتضمنت طرد 44 قاصرا وثمانية بالغين، تتعلق بديانة الركاب.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الطلاب كانوا من اليهود، وأن طردهم كان له صلة بالديانة، وهو الدافع الذي ذكره وزير إسرائيلي أكثر من مرة على شبكة الانترنت.

وقال الحرس المدني الإسباني، إن القصر وأربعة من البالغين من الفرنسيين.

وأوضح متحدث باسم الحرس المدني الإسباني، أن العملاء الذين اصطحبوا الركاب إلى خارج الطائرة لم يكونوا على دراية بديانة الركاب.

وقال متحدث باسم شركة فولينج، إنه تم طرد الركاب عقب أن عبث القصر أكثر من مرة بمعدات الطوارئ بالطائرة ومقاطعة عرض السلامة الذي يقوم به أفراد طاقم الطائرة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس: "ارتكبت مجموعة من الركاب سلوكا غير منضبط بصورة كبيرة، وتبنوا توجها تصادميا للغاية، ما يعرض مسار الرحلة للخطر". وأضاف البيان: "نحن ننفى بشكل قاطع أي إشارة إلى أن سلوك أفراد طاقم العمل كان له صلة بديانة الركاب".

وأعرب اتحاد المجتمعات اليهودية في إسبانيا اليوم الخميس عن قلقه بشأن الواقعة، وقال إن شركة الطيران في حاجة لإظهار دليل على ما حدث على متن الطائرة.