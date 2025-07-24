جامعة كولومبيا توافق على دفع أكثر من 220 مليون دولار في اتفاق مع إدارة ترامب لاستعادة التمويل الاتحادي

أعلنت جامعة كولومبيا، الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع أكثر من 220 مليون دولار للحكومة الاتحادية، لاستعادة التمويل الاتحادي للأبحاث الذي تم إلغاؤه في إطار حملة لمكافحة "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة إن الجامعة المنتمية لرابطة "آيفي ليج" ستدفع تسوية بقيمة 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. كما ستدفع 21 مليون دولار لتسوية تحقيقات أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية.

وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كلير شيبمان: "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الاتحادي المستمر وحالة من عدم اليقين المؤسسي".

وكانت إدارة ترامب سحبت التمويل بسبب ما وصفته بفشل الجامعة في كبح معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال حرب إسرائيل وحماس التي بدأت في أكتوبر 2023.

ووافقت كولومبيا بعد ذلك على سلسلة من المطالب التي طرحتها الإدارة الجمهورية، بما في ذلك إصلاح آلية تأديب الطلاب وتبنّي تعريف جديد لمعاداة السامية.