طب أسنان عين شمس تطلق برنامج الأنشطة الصيفية بمشاركة موسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

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افتتح الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، برنامج الأنشطة الصيفية للكلية بمركز الأنشطة الطلابية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة داليا القرشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ولاء حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مرام عبيد مدير برنامج البكالوريوس بالنظام العادي.

نظمت إدارة رعاية الشباب بالكلية فعاليات البرنامج، وشارك الدكتور كريم البطوطي طلاب الاتحاد وطلاب السنوات المختلفة في بعض الأنشطة خلال الافتتاح.

وتنوعت الأنشطة بين مسابقات الشطرنج، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، ومباريات كرة القدم، إلى جانب تدريبات على الأجهزة الرياضية بصالة الألعاب داخل الكلية تحت إشراف متخصصين.

كما يتضمن البرنامج الصيفي معرضًا للوحات الفنية وأعمال إعادة التدوير والاستدامة، إلى جانب عروض لمواهب الطلاب في مجالي الشعر والأدب، فيما تعتزم الكلية تكريم الطلاب المتفوقين بعد انتهاء البرنامج.