تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد الإحساس بالحرارة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة مئوية، ويتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1 إلى 1.75 متر، يوصف بـ خفيف إلى معتدل.

وتهب الرياح شمالية غربية وجنوبية غريبة، بسرعة تقدر بـ 26 كيلومترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة العظمى 90% والصغرى 50%، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في بيان رسمي اليوم، أنه مع استمرار متابعة الحالة الجوية، تشهد البلاد اليوم، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وشددت على أهمية اتباع الإرشادات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى 5 عصرا، كما أوصت الهيئة بعدة إجراءات وقائية منها الإكثار من شرب السوائل الباردة، ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة، ارتداء غطاء الرأس قبعة فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.