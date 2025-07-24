وفاة هالك هوجان أسطورة المصارعة الحرة

توفي المصارع الأمريكي تيري جين بوليا، الشهير باسم هالك هوجان، اليوم الخميس، عن عمر 71 عاما، إثر سكتة قلبية في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكتبت وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن سيارات الشرطة والإسعاف تواجدوا خارج منزل هوجان صباح اليوم الخميس، وتم نقله إلى سيارة الإسعاف.

وكان هوجان خضع لعملية جراحية في الرقبة شهر مايو الماضي، ونفت زوجته دخوله في غيبوبة بعد العملية الجراحية، وأكدت أن قلبه كان قويا.

وحقق هوجان إلى جانب شهرته في المصارعة، نجاحا في السينما حيث شارك في العديد من الأفلام، بالإضافة إلى برنامج الواقع الشهير «Hogan Knows Best».

ويرجع آخر ظهور لهوجان في مايو الماضي أثناء إطلاقه دوري «ريال أمريكان فري ستايل» للمصارعة الحرة، وهو دوري مصارعة للهواة، سينطلق لأول مرة 30 أغسطس القادم.

ويعود الفضل لهوجان في تحويل المصارعة الحرة إلى رياضة ترفيهية وعائلية، بعدما كانت تستهدف شريحة محدودة من الجمهور، وذلك بفضل أدائه المسرحي.