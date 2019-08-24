الرئيس الجزائري يقيل مدير الأمن الوطني

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أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر بوهدبة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، منذ قليل.