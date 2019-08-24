 الرئيس الجزائري يقيل مدير الأمن الوطني - بوابة الشروق
السبت 24 أغسطس 2019 9:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

الرئيس الجزائري يقيل مدير الأمن الوطني

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 7:45 م

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر بوهدبة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، منذ قليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك