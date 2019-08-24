رئيس أركان الجيش العراقي يشرف على عملية عسكرية واسعة في الأنبار

أشرف رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، اليوم السبت، على أوسع عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي العراق.

ورافق الغانمي للإشراف على العملية التي انطلقت فجر اليوم، كبار القيادات العسكرية في وزارة الدفاع والعمليات المشتركة وقادة القوات وهيئات الركن، لإدارة انطلاق المرحلة الرابعة من عملية (إرادة النصر) لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة ضمن هذه العملية.

وتشهد هذه العملية مشاركة قوات قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة والبادية والفرق العسكرية المنضوية تحتها بالإضافة إلى قيادة حرس الحدود ولواء المغاوير ومديرية شرطة الانبار والحشد العشائري وبدعم وإسناد من قبل قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وذكر العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة: "أن هناك تنسيق تنسيق عالي بين القطعات المشاركة في عملية ارادة النصر من أجل تحصين الحدود العراقية السورية".

على الجانب الآخر، أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها تمكنت من إحباط هجوم بسيارة مفخخة وقتل من فيها فضلًا عن تدمير مضافة للتنظيم جنوبي قضاء القائم اقصي غربي العراق، فضلًا عن قتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا حاول التعرض للقوات المتقدمة.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن أربعة من عناصر داعش قتلوا، بالإضافة إلى اعتقال أربعة آخرين في قضاء القائم أقصى غربي العراق.

وبحسب مصادر عسكرية، فان عملية (إرادة النصر) لازالت متواصلة لتطهير الصحراء الغربية وصولا للحدود السورية.