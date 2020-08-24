 مصطفى قمر ينشر أحدث صورة له على شاطئ البحر - بوابة الشروق
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مصطفى قمر ينشر أحدث صورة له على شاطئ البحر

مصطفى قمر
مصطفى قمر

نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 7:30 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 7:30 م
شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره المتابع لحسابه على إنستجرام، بأحدث صورة له وهو يستجم على شاطئ البحر، وذلك قبل أيام من إحيائه حفل ختام مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، والذي من المقرر أن يقام يوم السبت المقبل.

من ناحية أخرى، يستعد مصطفى قمر لطرح الجزء الثاني من ألبومه "لم يهمه الأمر"، بداية شهر سبتمبر المقبل، والألبوم يضم 7 أغاني، هي "مسافر" و"عجوز في المدينة" و"دقي عودك" و"حبك على جبيني" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك".


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Relaxing.

A post shared by Moustafa Amar (@moustafa.amar) on

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