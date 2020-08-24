مصطفى قمر ينشر أحدث صورة له على شاطئ البحر

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره المتابع لحسابه على إنستجرام، بأحدث صورة له وهو يستجم على شاطئ البحر، وذلك قبل أيام من إحيائه حفل ختام مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، والذي من المقرر أن يقام يوم السبت المقبل.



من ناحية أخرى، يستعد مصطفى قمر لطرح الجزء الثاني من ألبومه "لم يهمه الأمر"، بداية شهر سبتمبر المقبل، والألبوم يضم 7 أغاني، هي "مسافر" و"عجوز في المدينة" و"دقي عودك" و"حبك على جبيني" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك".







View this post on Instagram Relaxing. A post shared by Moustafa Amar (@moustafa.amar) on Aug 24, 2020 at 8:29am PDT