نتنياهو: واشنطن تعهدت بضمان التفوق العسكري لإسرائيل

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جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين التأكيد على أن اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات لا يتضمن أي موافقة إسرائيلية على صفقات أسلحة أمريكية للإمارات.

وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إسرائيل :"لقد سمع الوزير بومبيو مرة أخرى وقدم التزاما قويا جدا جدا بأن الولايات المتحدة ستضمن التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. تماما كما حدث خلال أربعة عقود من السلام مع مصر وعقدين ونصف مع الأردن. لقد التزمت الولايات المتحدة بهذا الأمر وليس لدي شك في أنها ستواصل الالتزام بذلك".

وقال نتنياهو إن الاتفاق مع الإمارات يبشر بمرحلة جديدة في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال بومبيو إن الجانبين بحثا تعزيز الجهود في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد الجانبان على موقفهما المشترك من إيران فيما يتعلق بالتمسك بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي أو رفع حظر التسليح الأممي عنها.