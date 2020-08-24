 آلاف الليتوانيين يشكلون سلسلة بشرية للتضامن مع متظاهري بيلاروس - بوابة الشروق
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آلاف الليتوانيين يشكلون سلسلة بشرية للتضامن مع متظاهري بيلاروس

علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا
د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 2:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 2:40 ص

شكّل عشرات الآلاف من الأشخاص سلسة بشرية لمسافة 30 كيلومترًا لإبداء التضامن مع متظاهري بيلاروس، وامتدت من فيلنيوس إلى مدينة ميدينكاي على الحدود مع بيلاروس.

وقام نحو 50 ألف شخصًا بتشبيك أيديهم، وكان معظمهم يرتدي أقنعة واقية وقفازات، وفقًا للمنظمين.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، خلال كلمة ألقاها في ميدينكاي: "الحرية هي الحق في تقرير مستقبل بلادكم في انتخابات نزيهة، الحرية موضع تقدير خاصة من قبل الدول التي فقدتها لفترات طويلة من الزمن".

وأضاف: "لذلك لم تتردد ليتوانيا في إبداء دعمها الكامل لشعب بيلاروس".

يشار إلى أن زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، والتي خاضت الانتخابات الرئاسية أمام لوكاشينكو، فرت إلى ليتوانيا وسط حملة من جانب الشرطة ضد أنصارها.

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