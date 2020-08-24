أمريكا: تسجيل 34 ألفا و567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل 34 ألفا و567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إجمالي أعداد الإصابة المسجلة بالفيروس في أمريكا بلغت 5 ملايين و703 آلاف و586 حالة.

كما سجلت الجامعة 449 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 176 ألفا و808 حالات وفاة على الأقل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في شهر يناير الماضي.