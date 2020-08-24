فارهولم يحقق رقما أوروبيا جديدا في لقاء ستوكهولم بالدوري الماسي

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حطم النرويجي كارستن فارهولم رقمه الأوروبي الشخصي في سباق 400 متر حواجز خلال لقاء ستوكهولم بالدوري الماسي يوم الأحد إذ حقق زمنا قدره 46.87 ثانية متأخرا بفارق 0.09 ثانية فقط عن الرقم العالمي الصامد منذ 28 عاما.

وتفوق العداء البالغ عمره 24 عاما على زمنه الماضي بفارق 0.05 ثانية لكنه تعثر في الحاجز الأخير ليفقد فرصة تحطيم الرقم العالمي البالغ 46.78 ثانية الذي حققه الأمريكي كيفن يانج في أولمبياد برشلونة 1992.

وأنهى فارهولم اليوم بالفوز في سباق 400 متر محققا 45.05 ثانية رغم الرياح القوية التي جعلت الظروف صعبة على العديد من الرياضيين.

وعلى الرغم من أداء فارهولم الرائع خطف الكيني تيموثي تشيريوت الأضواء من العداء النرويجي في العاصمة السويدية عندما تفوق على ياكوب إنجبريجستن ليفوز بسباق 1500 متر بزمن قدره ثلاث دقائق و30.25 ثانية فيما جاء الأسترالي ستيوارت ماكسوين ثالثا.

وحسم السويدي موندو دوبلانتيس حامل الرقم العالمي منافسات القفز بالزانة لصالحه محققا 6.01 متر بفارق 28 سنتيمترا عن البلجيكي بن برودرز.

وكانت قفزة دوبلانتيس كافية لتكون الأفضل هذا الموسم كما كسر الرقم القياسي للبطولة وأيضا لملعب ستوكهولم الأولمبي الذي تم تشييده من أجل أولمبياد 1912.

وفشل دوبلانتيس في ثلاث محاولات لعبور ارتفاع 6.15 متر.

وعزز دانييل شتال من نجاح السويد صاحبة الضيافة عندما انتصر في منافسات رمي القرص إذ حقق 69.17 متر فيما قدم مواطنه سايمون بيترسون أفضل رقم شخصي بتحقيق 67.72 متر ليحصد المركز الثاني.

وصمد الأمريكي دونافان برازير أمام محاولات الكندي ماركو أروب ليفوز بسباق 800 متر على الرغم من الإصابة في قدمه.

فيما حققت البريطانية لورا موير بطلة أوروبا أفضل زمن في سباق 1500 متر للسيدات هذا الموسم إذ عبرت خط النهاية بزمن قدره ثلاث دقائق و57.86 ثانية.