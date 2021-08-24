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بالصور.. وزير أفغاني سابق يعمل في تسليم طلبات البيتزا بألمانيا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 3:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 3:03 م

بدأ وزير الاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سعدات، بالعمل في توصيل طلبات البيتزا بمدينة لايبزغ الألمانية.

ونشر حساب "إي إتش آ نيوز" على تويتر صورا، قال إنها للوزير الأفغاني السابق.

​وقال إن مكان عمل الوزير سعدان هو في مدينة لايبزغ.

 

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