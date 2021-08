بدأ وزير الاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سعدات، بالعمل في توصيل طلبات البيتزا بمدينة لايبزغ الألمانية.

ونشر حساب "إي إتش آ نيوز" على تويتر صورا، قال إنها للوزير الأفغاني السابق.

​وقال إن مكان عمل الوزير سعدان هو في مدينة لايبزغ.

Afghan minister now delivering pizza in #Germany



▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm