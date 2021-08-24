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بدأ وزير الاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سعدات، بالعمل في توصيل طلبات البيتزا بمدينة لايبزغ الألمانية.
ونشر حساب "إي إتش آ نيوز" على تويتر صورا، قال إنها للوزير الأفغاني السابق.
وقال إن مكان عمل الوزير سعدان هو في مدينة لايبزغ.
Afghan minister now delivering pizza in #Germany▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm
— EHA News (@eha_news) August 22, 2021
Afghan minister now delivering pizza in #Germany▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm