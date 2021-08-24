الغنوشي يصدر قرارا بحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة

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أصدر راشد العنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، قرارا بحل المكتب المكتب التنفيذي للحركة، ضمن قرار لإعادة الهيكلة.

وقال بيان صادر للحركة إن هذا القرار يأتي استجابة "لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة" وأكدت الحركة أن راشد الغنوشي قرر مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه، بحسب قوله.

وفي 25 يوليو الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.