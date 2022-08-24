شولتس يحضر تدريب جنود أوكرانيين على دبابات جيبارد على بحر البلطيق

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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، حضور تدريب جنود أوكرانيين على دبابات جيبارد المضادة للطائرات على بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء إن المستشار الألماني سيتوجه لهذا الغرض إلى ساحة بوتلوس لتدريب القوات في ولاية شلزفيج-هولشتاين.

وأوضح هيبشترايت أن شولتس "سيتبادل الحديث مع المدربين الصناعيين من شركة كراوس-مافاي فيجمان (المنتجة لهذه الدبابات)، كما ستتاح له الفرصة للحديث مع الجنود الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على استخدام دبابة الدفاع الجوي جيبارد".

وأضاف هيبشترايت أن "التدريب هو جزء من صفقة مولتها ألمانيا لتوريد 30 دبابة جيبارد إلى أوكرانيا".