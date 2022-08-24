البحث عن جثة غريق بمياه البحر بسيدي كرير في الإسكندرية

تكثف قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير جهودهم؛ لانتشال جثة شاب يدعى "ك.ال.ج"، 19 عامًا، محل إقامته محافظة كفر الشيخ، بعد أن لقي مصرعه غرقًا، أثناء السباحة في مياه البحر بشاطئ قرية "أ.ال" والكائنة في منطقة سيدي كرير.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي حول فقدان شخص كان في نزهة بأحد شواطئ البحر غربي الإسكندرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، وفريق الإنقاذ البحري التابع لإدارة الحماية المدنية، وغواصين الخير، ومسؤولي الشاطئ إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن الغريق كان في نزهة، رفقة 2 من أصدقائه، ولقفته أمواج مياه البحر أثناء السباحة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن الأصدقاء الـ3 تعرضوا للغرق الساعة 9 صباحًا، وجرى إنقاذ 2 منهم، إلا أن الشاب الغريق سحبته الأمواج وغرق، وما زال جثمانه مفقودا.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.