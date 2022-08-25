أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى التصريح لدول أخرى بتزويدها بدبابات ليوبارد



دعا وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف، ألمانيا إلى التصريح لدول أخرى بتزويد بلاده بدبابات ليوبارد الألمانية.



وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال ريسنيكوف، مخاطبا الألمان، اليوم الأربعاء:" بإمكانكم أن تصدروا الإذن لهم ليعطونا الدبابات" وأردف:" ونحن نناشد الألمان: أعطونا الأدوات ونحن سننجز المهمة".



وطالب ريسنيكوف بفعل " ما هو أكثر من مجرد الصداقة والالتزامات الشفهية" مشيرا إلى أن بلاده تود أن تمتلك المزيد من "الأسلحة الحقيقية مثل راجمة الصواريخ مارس 2 على سبي المثال"، وقال إن أوكرانيا تمتلك ثلاث قطع منها " وسيكون من الأفضل" أن تمتلك 12 قطعة.



واستبعد وزير الدفاع الأوكراني إمكانية التوصل لحل دبلوماسي في الوقت الراهن، وقال:" هدف التفاوض هو حلم شركائنا، لكنه ليس حلم أوكرانيا في اللحظة الحالية" لافتا إلى أن أمنية بلاده هي تحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مؤقت.



وفي ذكرى مرور ستة أشهر على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ناشد ألمانيا عدم التراخي في تضامنها مع أوكرانيا، وقال في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية إن الشك لن يعود بالنفع إلا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط، ووجه حديثه إلى الألمان قائلا: "والشيء المشترك بيننا هو الدفاع عن حريتنا ورفاهيتنا الأوروبية، قفوا إلى جانب أوكرانيا وانتصروا مع أوكرانيا".