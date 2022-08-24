ننشر المحذوف من منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي

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بعد قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي لتتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بمخرجات التعلم، قام المعلمون بنشر الموضوعات المخصصة للاطلاع في مادة العلوم عبر فيسبوك.

والموضوعات المحذوفة هي:

المحور الأول [ الأنظمة]

المفهوم الأول التكيف والبقاء

نشاط ٨ تحديد طرق التكيف

نشاط ١٠ أجهزه الجسم

المفهوم التاني كيف تعمل الحواس

نشاط ٣ استخدام الحواس

نشاط ٩ الأعصاب

نشاط ٧ معالجه المعلومات

نشاط ١٣ جهازك العصبي

نشاط ١٥ كيف تصبح عالم أعصاب

المفهوم الثالث الضوء وحاسه البصر

نشاط ٥ ملاحظات عن الضوء

نشاط ٦ الضوء من صور الطاقه

نشاط ١٠ تحول الطاقه في المركبات

نشاط ١٢ طاقه الحركه والوضع في الألعاب الشتويه

المحور [ ٢ ] المادة والطاقة

[ الحركة ]

المفهوم الأول الحركة والتوقف

نشاط ٧ لعبة شد الحبل

نشاط ٩ إطلاق قمر صناعي

المفهوم التاني الطاقه والحركة

نشاط ٣ الطاقة من حولك

نشاط ٩ صور الطاقة

نشاط ١٠ تحولات الطاقة في المركبات

نشاط ١٣ طاقة الحركة والوضع في الألعاب الشتوية

المفهوم الثالث الطاقة والتصادم

نشاط ١٣ شرط التحقق في التصادم