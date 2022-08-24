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الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع مهاجم أستون فيلا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 6:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 6:28 م

أعلن نادي أهلي جدة، تعاقده مع المهاجم الجمايكي لويس غرابان لاعب فريق أستون فيلا السابق، ضمن تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر تويتر، مقطعًا فيديو يتضمن بعض الأهداف السابقة لمهاجم الفريق الجديد، معلقًا عليها: "تعاقدنا مع المهاجم الجمايكي لويس غرابان."

وأضاف: "القناص غرابان أهلاوي لمدة موسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر."

وكان فريق أهلي جدة قد هبط لدوري الدرجة الأولى في الموسم القادم، وذلك بعد احتلاله المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم.


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