فيريرا يمنح 10 لاعبين راحة سلبية بعد تتويج الزمالك بالدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح 10 لاعبين من الفريق راحة سلبية، بعد التتويج رسميًا ببطولة الدوري المصري.

واستطاع الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ14 في تاريخه والثانية على التوالي.

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، قرر فيريرا منح 10 لاعبين راحة سلبية حتى يوم 2 سبتمبر المقبل وهم محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، وأحمد سيد زيزو، وحمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد أشرف روقا، وإمام عاشور، ومحمد عبد الغني.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 76 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري.