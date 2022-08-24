 رئيس الوزراء العراقي: القوات العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي: القوات العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية

بغداد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:05 ص

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفاً فيها وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي.

وذكر بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الكاظمي وجّه "بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة".

وشدد "على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك