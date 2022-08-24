تظاهر حوالي 2000 شخص في برلين احتجاجا على الحرب الروسية على أوكرانيا



تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، احتجاجا على الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي انطلقت قبل ستة شهور.



وبدأ المحتجون بالصلاة في كنيسة الذكريات ثم ساروا بعد ذلك صوب شارع بوتسدام، وكان بعضهم يلوح بالعلم الأوكراني أو يضعونه فوق أكتافهم أو يرتدون ملابس باللونين الأصفر والأزرق.



من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن عدد المشاركين بلغ نحو 2000 شخص لكنه أشار إلى قدوم أشخاص آخرين.



وكان منظمو الاحتجاجات توقعوا مشاركة ما يصل إلى 10000 شخص.



ومن المنتظر أن تنتهي المظاهرة عند بوابة براندنبورج الشهيرة.



كانت برلين شهدت عدة مسيرات احتجاجية أكبر في الأسابيع الأولى بعد بدء الحرب في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.



وكانت جمعية فيتشه دعت في وقت سابق من اليوم إلى المظاهرة، وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية فلادا فوروبيوفا قبل الاحتجاج:" اليوم هو من ناحية يوم الفزع الكبير حيث مرت ستة شهور على قيام روسيا بمهاجمة أوكرانيا برمتها، لكنه في الوقت نفسه يوم الحرية الكبيرة والاستقلال اللذين تقف أوكرانيا وتناضل من أجلهما".



تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تحتفل اليوم أيضا بالذكرى السنوية الحادية والثلاثين لاستقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق، حيث كانت أعلنت استقلالها في الرابع والعشرين من آب/أغسطس 1991 بعد فشل محاولة الانقلاب التي قامت بها قوى محافظة ضد ميخائيل جورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي والأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوفيتي.