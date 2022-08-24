قالت مصادر مطلعة أن العروض المقدمة لشراء شركة الطيران الإيطالية "آي.تي.أيه أيروايز" لم تشهد تحسينات ملموسة حتى الآن.

ونقلت صحيفة "كوريير ديلاسيرا" الإيطالية، عن المصادر القول، إن العرض المقدم من تحالف "إم.إس.سي" للنقل البحري ولوفتهانزا الألمانية للطيران والعرض المقدم من شركة الاستثمار الأمريكية سيرتيرز يقيمان الشركة الإيطالية بنفس القيمة تقريبا.

ويعرض تحالف إم.إس.سي-لوفتهانزا شراء 80% من أسهم الشركة التي ورثت شركة الطيران الإيطالية العريقة أليتاليا التي تمت تصفيتها منذ سنوات، في حين تعرض شركة سيرتيرز شراء ما بين 55% و57% من أسهم الشركة، على أن تظل النسبة الباقية من الأسهم مملوكة لوزارة المالية الإيطالية.

وبحسب كوريير ديلاسيرا، سيكون بيع الشركة إلى تحالف "إم.إس.سي- لوفتهانزا" بمثابة خصخصة لشركة الطيران الإيطالية حيث ستكون حصة الحكومة فيها قليلة. وستكون حصة لوفتهانزا أقل كثيرا من حصة "إم.إس.سي".

وتعرض شركة سيرتيرز تكوين إدارة مشتركة مع وزارة المالية الإيطالية لإدارة شركة الطيران، في حالة اتمام الصفقة.

وعلى الحكومة الإيطالية الآن اتخاذ قرارها بشأن الدخول في محادثات مع أصحاب العرض الأفضل للوصول إلى اتفاق أولي بشأن الصفقة. وقد تأجل اتخاذ هذا القرار عدة مرات.