 زيلينسكي ينفي علاقة كييف بمقتل بريجوجين - بوابة الشروق
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زيلينسكي ينفي علاقة كييف بمقتل بريجوجين

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 6:55 م
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده لا علاقة لها بمقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين المفترض.

وأضاف زيلينسكي، متحدثا للصحفيين: "الجميع يعلمون من المتورط في هذا الحادث". وقال أيضا إن "مقتل فائد المرتزقة يفيد كييف بمعنى معين".

وقالت وكالة الطيران الروسية، إن بريجوجين نفسه والقائد البارز ديميتري أوتكين كانا على متن الطائرة وأنه لا يوجد أحياء في الحادث الذي أسفر عن تحطمها.

ولم يعلق الكرملين ولا وزارة الدفاع الروسية على الحادث.

يذكر أن مجموعة فاجنر لعبت دورا رئيسيا في نجاح روسيا في السيطرة على بعض أجزاء من أوكرانيا.

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