وصلت قافلة مساعدات إنسانية أممية، الاثنين، إلى مدينة عين العرب بمحافظة حلب شمالي سوريا، تضم 27 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية ولوجستية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بوصول قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من الأمم المتحدة إلى عين العرب بريف حلب الشرقي.

وبيّنت أن القافلة تضم 27 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية ولوجستية مقدمة للأهالي المحتاجين في المنطقة.

وتعاني مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، بينها عين العرب، من أوضاع إنسانية صعبة، جراء هجمات سابقة لمسلحي "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي)، تسببت بموجات نزوح كبيرة، ما دفع الحكومة السورية إلى التحرك من أجل تخفيف معاناة المدنيين.

وفي 30 يناير الماضي، توصلت الحكومة السورية إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، ينهي الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج، ويعتبر متمما لاتفاق 18 من ذات الشهر.

ووقعت الحكومة في 18 يناير الماضي، اتفاقا مع "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاق مارس 2025.

وينص ذلك الاتفاق على احترام المكوّن الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة