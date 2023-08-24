أوكرانيا تشن عملية خاصة في شبه جزيرة القرم

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أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن شن كييف عملية خاصة في شبه جزيرة القرم، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكتبت وزارة الدفاع على تطبيق «تليجرام»، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أرسلتهما كييف، فوق أراضي منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وأضافت أن «الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة أخرى، ودمرتها فوق أراضي منطقة كالوجا في جنوب غرب موسكو». ولم تعط الوزارة تفاصيل عن الأضرار أو الضحايا.

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى في الايام الأخيرة، لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف «بإعادة» النزاع إلى داخل روسيا.

وقال مسئول محلي إن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة الأربعاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة مسيرة بأحد الأبراج الشاهقة في حي الأعمال في موسكو، واقتصرت الأضرار على تحطم بعض النوافذ دون وقوع إصابات، وفق السلطات.

وكانت تلك الليلة السادسة تواليا التي تتعرض فيها منطقة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة.