ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والعائد على السندات الأمريكية

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سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا ملموسا في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

وارتفع سعر الذهب في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت اليوم انكماش النشاط الاقتصادي في أغلب الدول الكبرى.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 25ر0% إلى 30ر103 نقطة بعد ارتفاعه في تعاملات الصباح إلى 93ر103 نقطة.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 10ر22 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 10ر1948 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 942ر0 دولار إلى 392ر24 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0515ر0 دولار إلى 8085ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.