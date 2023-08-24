 التنمية الحضرية يوقع مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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التنمية الحضرية يوقع مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج بالوادي الجديد

محمد علاء
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 3:00 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 3:00 م

وقع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومحافظ الوادي الجديد اللواء أ.ح محمد سلمان الزملوط، اليوم، مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج، الواقعة ضمن حدود منطقة السبط البحري بمدينة الخارجة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى توفير الميزانية اللازمة لمد خط صرف صحي رئيسي للمنطقتين، مما يسمح باستفادة 20 ألف نسمة من خدمات الصرف الصحي.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير جودة حياة أفضل لسكانها.

ويعتبر المشروع جزءًا من خطة التطوير للمناطق غير المخططة في محافظة الوادي الجديد، واستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات بها، وحل مشكلات قصور خدمات الصرف الصحي.


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