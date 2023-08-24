محمد حماقي يستعد لطرح أغنية «دلعنا كتير»

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يستعد المطرب محمد حماقي لطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان "دلعنا كتير" وذلك مساء غدا الخميس.

وروج حماقي لأغنيته من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الدعائي لها معلقا: "استنوا أغنية دلعنا كتير بكرة الساعة 5 مساء على يوتيوب وكل المنصات الرقمية".

وتعد هذه الأغنية الخامسة لمحمد حماقى في موسم الصيف، حيث طرحه من قبل أغنيات "ده قلبي ده"، و"لمون نعناع"، و"مش كفاية فراق"، و"حبيت المقابلة".

يذكر أن محمد حماقي طرح مؤخرا أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.