روسيا تعيد توجيه بعض صادرات وقود السيارات إلى السوق المحلية

ذكرت وزارة الطاقة الروسية، في بيان عبر قناتها على تلجرام، أن منتجي النفط الروس يعيدون توجيه بعض كميات من صادرات البنزين والديزل إلى السوق المحلية لضمان تلبية الطلب على الوقود في الداخل.

وبناء على توصيات وزارة الطاقة وهيئة مكافحة الاحتكار، يتم أيضا توفير البنزين والديزل من المخزونات، لضمان التدفقات الكافية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويبلغ إنتاج البنزين في روسيا حاليا نحو 4ر117 ألف طن يوميا، بما يتماشى مع متوسط الإنتاج في أغسطس 2021 وأغسطس 2022.

ويبلغ إنتاج الديزل 232 ألف طن يوميا، أي ما يقرب من 10% أعلى من الكميات المسجلة في أغسطس من السنوات القليلة الماضية.