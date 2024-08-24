بوتين يجتمع بقيادة القوات المشتركة لمتابعة جهود صد الهجوم الأوكراني على كورسك

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين، أن «بوتين عقد في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع، اجتماعا مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرجي رودسكي، حول مواجهة قوات العدو التي غزت مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة لتدميرها، وكذلك حول النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف البيان أنه «عبر الاتصال الهاتفي، استمع الرئيس إلى تقارير قادة المجموعات العسكرية حول الوضع العملياتي الخاص بالمهام الموكلة إليهم».

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ«الاستفزازي».

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.

وفرضت موسكو نظام «عملية مكافحة الإرهاب» في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلجورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال التي تنفذها وحدات الاستطلاع الأوكرانية.