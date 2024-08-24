 مدير الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يستهدف الأطفال والنساء لإبادة العرق الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يستهدف الأطفال والنساء لإبادة العرق الفلسطيني


نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 7:35 م

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة الدكتور عائد ياغي، إن ما تفعله قوات جيش الاحتلال بغزة يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منيرعبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال بشكل رئيسي بالإضافة للنساء حتى تقضي على العرق الفلسطيني القادم.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات قدرت أن في غزة بين 17 ألف و25 ألف يتيم، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد أي أرقام رسمية بسبب حالة النزوح وانهيار لجميع المؤسسات العاملة في المجال، وعدم التمكن للوصل للحالات.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض من المحتمل أن يكون منهم أطفال، ومن هنا يمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك، موضحًا أن طوال فترة العدوان فإن 33% من الشهداء من الأطفال.

وتابع: «قطاع غزة يفقد يوميًا حوالي 43 طفلا، وما يقرب من 2000 طفل فقدوا أطرافهم خلال هذا العدوان»، متسائلا: «كيف سيواجه هؤلاء الأطفال مستقبلهم؟»، لافتا أن جميع سكان قطاع غزة يتطلعون لوقف هذه الحرب على قطاع غزة.

 

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