ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة متنوعة، بينما غادرته 10 سفن أخرى، وبذلك يصل اجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21658 طن، تشتمل على 1450 طن أسمنت معبأ، و 2250 طن مولاس، و 600 طن يوريا معبأ، و 4525 طن رمل زجاجي، و 4263 طن جبس معبأ، و 8570 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55403 طن، تشمل على 3000 طن ذرة، و 8840 طن سكر، و 29000 طن قمح، و 5150 طن خردة، و 5003 طن حديد، و 3910 طن ابلاكاش، و 150 طن مواسير، و 350 طن بضائع متنوعة.

وأكد البيان أن حركة الصادر من الحاويات، بلغت 1312 حاوية مكافئة، و الحاويات الواردة 622 حاوية مكافئة، في حين أن عدد الحاويات الترانزيت بلغ 3061 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83266 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132298 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3362 حركة.