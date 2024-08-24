 رقم مميز لـ هالاند في الدوري الإنجليزي بعد ثنائية إبسويتش تاون - بوابة الشروق
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رقم مميز لـ هالاند في الدوري الإنجليزي بعد ثنائية إبسويتش تاون

محمد عاطف
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 6:01 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 6:01 م

سجل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، بعد تسجيله هدفين في شباك إبسويتش تاون.

وأنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا على نظيره إبسويتش تاون بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الاتحاد، في الجولة الثانية من البريميرليج.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن هالاند سجل في شباك الـ 23 فريقا التي واجهها في البريميرليج.

وسجل هالاند هدفين في شباك إبسويتش تاون خلال أحداث الشوط الأول في المباراة، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.


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