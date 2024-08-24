روبرت كينيدي ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية ويدعم ترامب

أعلن المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، سليل العائلة السياسية الشهيرة، الجمعة، الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض ودعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال كينيدي في مؤتمر صحفي في أريزونا: «لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي»، مشيرا إلى 3 أسباب من بينها الحرب في أوكرانيا لقراره الترشح كمستقل، والآن تقديم الدعم للرئيس ترامب، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأكد أن استطلاعاته الداخلية أظهرت أن وجوده في السباق سيضر ترامب، وسيساعد هاريس.

واتخذ كينيدي خطوات لسحب ترشحه في ولايتين على الأقل نهاية هذا الأسبوع، هما أريزونا وبنسلفانيا، وقال إن هذه الخطوة جاءت بعد محادثات مع ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.