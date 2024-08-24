كاميرات مراقبة تكشف أن مهاجم الكنيس اليهودي بفرنسا كان يحمل علما فلسطينيا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم السبت، بأن كاميرات المراقبة كشفت أن مهاجم الكنيس اليهودي جنوب فرنسا كان يحمل علما فلسطينيا.

وأُضرمت النار في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز صباح السبت، أمام معبد يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا.

وتسبب الانفجار بإصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية.

وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة «فرانس برس» إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل.

وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ما وصفه بأنه عمل «إجرامي» على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس».