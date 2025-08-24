أبو الغيط يرحب بخارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخارطة الطريق السياسية التي قدّمتها هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، والرامية إلى تمهيد الطريق نحو توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده على دعم الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الاستقرار، مشيرا إلى أن خارطة الطريق المطروحة تمثل فرصة يجب على جميع الأطراف استثمارها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. كما أكد أهمية مواصلة البعثة الأممية للتنسيق مع الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان توفير الدعم السياسي والفني اللازم لتنفيذ بنود خارطة الطريق.

وشدَّد المتحدث الرسمي على أهمية ضمان ملكية وقيادة الليبيين للعملية السياسية، معرباً عن تحمل الجامعة العربية مسئولياتها الأصيلة نحو دعم ومرافقة الليبيين لتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار مجددا، وحرصها على الحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا وسيادتها.