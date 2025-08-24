محافظ المنيا يتفقد أرضا بقرية الاتلات لإنشاء مركز شباب ويستجيب لشكاوى الأهالي ميدانيًا

توجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سيرًا على الأقدام لمعاينة قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي خلال جولة ميدانية بقرية الاتلات التابعة لمركز مطاي، استجابة لمطالب الأهالي بدراسة تخصيصها لإقامة مركز شباب أو ملعب يخدم أبناء القرية وينمّي مهارات النشء والشباب.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي وشكاواهم، مكلفًا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لها، حيث وجّه بتقديم إعانات مادية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفهم المعيشية وتخفيفًا عن كاهلهم.

كما استجاب المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين، التي تنوعت بين مشكلات جودة الخبز، ومطالب لتمهيد ورفع كفاءة الطرق، وتوصيل خدمة الصرف الصحي، حيث كلف الوحدة المحلية والمكتب التنفيذي بمتابعة هذه المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المنظمة، مع إزالة أية معوقات قد تعرقل مصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم يمثل أولوية للعمل التنفيذي، مشددًا على أهمية تحسين مستوى الخدمات في مجالات النظافة العامة، ودعم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بوجود المحافظ وسطهم، مشيدين بسرعة استجابته وحرصه على التواصل المباشر، ومؤكدين أن حضوره الميداني يعكس اهتمامًا حقيقيًا باحتياجات المواطنين.