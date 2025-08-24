محافظ المنوفية يكرم أبطال ذوي الهمم المتفوقين رياضيا

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من أبطال المحافظة من ذوي الهمم المتميزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بهم اليوم بمكتبه بالديوان العام، بحضور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للرياضة، وحسن بدر وكيل الشباب.

وخلال اللقاء، أهدى المحافظ الأبطال الرياضيين شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لإنجازاتهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق، مؤكدًا دعمه الكامل لأصحاب الهمم في مختلف المجالات، وحرصه على تذليل العقبات التي تواجههم بما يضمن لهم حقوقهم في المجتمع.

وشمل التكريم كل من: "تامر علي سليمان الحاصل على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة، وأشرف يوسف إبراهيم الحاصل على الميدالية الفضية في سباق 20 متر حرة، وأسامة السعيد إبراهيم الحاصل على الميدالية الفضية في سباق 100 متر حرة ببطولة كأس مصر للسباحة، وعبدالرحمن إبراهيم فتحي الفائز بميداليتين فضية وبرونزية، وإياد محمد شاهين الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر للكاراتيه، ومصطفى أحمد محمد لاشين الحاصل على المركز الثاني ببطولة الجمهورية تحت 12 سنة، كما تم تكريم أحمد محمد أبوزيد المشرف العام على الفريق.

وأعرب أبو ليمون عن فخره بما يحققه أبناء المنوفية من إنجازات رياضية متميزة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للمواهب الشابة وأصحاب القدرات الخاصة، باعتبارهم نماذج مشرفة وقدوة في التفوق وتجاوز الصعاب.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في رعاية المواهب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للمنافسة في البطولات، مشددًا على أن قطاع الرياضة يحظى بأولوية ضمن خطط المحافظة لدعم الشباب وتعزيز قيم التميز والانتماء.