مقتل 7 أشخاص في مدينة باكستانية مع استمرار هطول أمطار غزيرة

اجتاحت أمطار غزيرة أجزاء من باكستان، مما أدى إلى غرق الشوارع وإلحاق أضرار بالمنازل ومقتل سبعة أشخاص على الأقل في مدينة ديرا إسماعيل خان.

وفي العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبيندي، تسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي استمر لساعات في حدوث فيضانات عارمة في الجداول والمصارف. وغمرت المياه منطقة بهارا كاهو ودخلت المياه إلى المتاجر والمنازل وتقطعت السبل بالمركبات، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية، اليوم الأحد.

وفتحت السلطات أيضا قنوات تصريف المياه الفائضة في سد راوال لتخفيف الضغط مع ارتفاع منسوب المياه.

وتم إغلاق عدة مسارات للمشي في تلال مارجالا حفاظا على السلامة العامة.

وفي ديرا إسماعيل خان، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق.

وكانت السلطات الباكستانية قد حذرت يوم الخميس الماضي من حدوث فيضانات فى المناطق الحضرية، فيما تستعد البلاد لمواجهة هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، بينما لا تزال تكافح لإزالة آثار الأمطار الموسمية السابقة.