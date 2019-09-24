قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان لم تصل إلى النتائج المرجوة.

وقال «السيسي»، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن «مصر مازالت تأمل للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل»، مضيفًا أن «تعثر المفاوضات سيكون له انعكاساته على الاستقرار والتنمية في المنطقة بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص».

وأوضح «نقر بحق إثيوبيا في التنمية، لكن مياه نهر النيل بالنسبة لنا مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للقيام بدور بناء من أجل التوصل إلى اتفاق مرضي لكافة الأطراف».

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.