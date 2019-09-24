منظمة الصحة العالمية ترفض الاتهامات الموجهة لحملة التطعيم ضد الإيبولا في الكونغو

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قالت منظمة الصحة العالمية إن حملة التطعيم ضد الإيبولا في الكونغو كافية ولا تعاني من تأخير في الشحنات، وذلك ردًا على انتقادات من منظمة أطباء بلا حدود.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد قالت أمس الاثنين إن منظمة الصحة العالمية لا تتسم بالشفافية الكافية.

وقالت المنظمة إن جزء صغيرا من السكان المؤهلين للحصول على التطعيم يستفيدون من حملة التطعيم الحالية، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية تفرض معايير صارمة بشأن المؤهلين للحصول على التطعيم كما أنها تقيد عدد الجرعات، مطالبة بتسريع وتيرة التطعيم.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شايب في جنيف " الانتقاد المتعلق بعدم تطعيم عدد كاف من المواطنين ليس مدعوما ببيانات".

وتقوم منظمة الصحة بتنفيذ ما يطلق عليه" تطعيم الحلقات" حيث تستهدف جميع الأشخاص الذين كان لهم تواصل مع أشخاص مصابين.

وقالت شايب إن العدوى توقفت خلال أسبوع أو اثنين من بدء حملات تطعيم الحلقة.

ويشار إلى أن فيروس الإيبولا أصاب أكثر من 3000 شخص وأودى بحياة ما لايقل عن 2000 آخرين منذ إعلان تفشيه منذ 13 شهرا في منطقة نائية بشرق الكونغو.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي حالة طارئة صحية دولية في تموز/يوليو الماضي، عقب امتداد الفيروس إلى جوما، الواقعة بالقرب من الحدود مع رواندا.

وأشارت المنظمة إلى أنها لا تستطيع إرسال جميع التطعيمات للكونغو، لأن هناك حاجة لوجود مخزون للطوارئ في حال انتشر الفيروس في دول مجاورة.

ويذكر أن تم تطعيم أكثر من 223 ألف شخص حتى الآن.