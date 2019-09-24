مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشأتي النفط تهديد للسلم والأمن الدوليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي أرامكو في بقيق وخريص وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يُعد تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وعدوانًا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وشدد المجلس -خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المجلس إلى أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.